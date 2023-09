Capitale della Cultura: i Comuni romagnoli sostengono Rimini

Conto alla rovescia partito: mancano poco più di venti giorni dal ’click day’, quando sarà ufficialmente depositato il dossier di candidatura di Rimini a Capitale della Cultura 2026. Intanto continua il percorso di confronto e condivisione sulle linee guida dell’ambizioso progetto. Dopo il partecipato incontro della scorsa settimana al cinema Fulgor con il mondo delle associazioni comunali e provinciali e degli stakeholder, ieri presentazione dell’ossatura del dossier agli amministratori dei comuni della provincia, parte integrante del progetto. "Il 27 settembre depositeremo ufficialmente il dossier di candidatura – ha ricordato il sindaco Jamil Sadegholvaad – siamo dunque arrivati al rush finale di questo percorso, che presenta due importanti novità dopo il nostro ultimo incontro. Innanzitutto il sostegno della Regione e dei sindaci della Romagna colpita dall’alluvione, considerando questa candidatura come il simbolo di una rinascita di una terra comune. La seconda novità è la decisione del Comune di Carpi di rinunciare all’annunciata candidatura per sostenere quella di Rimini. Ringrazio ancora una volta il sindaco e la comunità di Carpi per questo gesto". Sono quindi gli ultimi giorni di intenso lavoro per il team che sta lavorando all’elaborazione del progetto, coordinato da Paolo Verri e diretto da Francesca Bertoglio e Cristina Carlini, frutto di un intenso processo partecipativo che ha portato ad incontrare oltre 170 soggetti, tra singoli e associazioni, da cui sono stati raccoli stimoli, suggestioni, critiche.

“Un dossier che si sta delineando come inedito rispetto agli standard delle altre città che in passato hanno avanzato formalmente la loro candidatura – prosegue il sindaco – E’ un dossier che guarda soprattutto in avanti, cioè di quello che il nostro territorio può fare e dare nel presente e nel futuro alla cultura italiana nel senso più esteso del termine. C’è per questo un’attenzione particolare alla fascia giovanile. L’idea è quella di presentarci per quello che abbiamo da dare in prospettiva, sulla base di quelle che sono le nostre peculiarità e la nostra storia". Cinque gli ambiti del dossier: l’ambiente, con un focus sulla Rimini verde e blu; le nuove generazioni, il target a cui il progetto dedica un’attenzione particolare quali protagonisti attivi del percorso culturale del territorio; le persone e il corpo; le lingue, partendo da Rimini quale Babele contemporanea. Infine il territorio, con uno sguardo alle terre di Romagna.