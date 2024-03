Capitale della cultura: "Il ministro tifa L’Aquila". E scoppia la bagarre

Che la sfida fosse difficile, a Palazzo Garampi l’avevano capito fin da quando (a dicembre) erano state annunciate le dieci finaliste in lizza per la Capitale italiana della cultura del 2026. L’Aquila, Latina e Treviso sono apparse da subito le avversarie più temibile per Rimini. Ma nelle ultime ore, dopo che Rimini e le altre nove finaliste hanno presentato i propri dossier al ministero, è scoppiata la bagarre politica. Perché domenica in Abruzzo si vota per le elezioni regionali, e le parole del senatore di Fratelli d’Italia Quintino Liris, aquilano, non potevano passare inosservate. "L’Aquila ha presentato un ottimo dossier – ha detto Liris, già vice sindaco del capoluogo dell’Abruzzo – È stato fatto un grande lavoro dal Comune. Certo, la competizione dipende dal valore dei dossier, e deciderà la giuria. Ma sentiamo la vicinanza di tanti parlamentari amici dell’Aquila e anche del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Abbiamo carte importanti da giocarci a Roma".

Dichiarazioni, quelle del senatore di Fd’I, che hanno rinfocolato le polemiche su presunti favoritismi del governo. "Le sue sono frasi figlie della peggiore politica, quella che premia gli ‘amici’ piuttosto che le competenze – attacca dal Pd il deputato riminese Andrea Gnassi – Dichiarazioni che offedono L’Aquila stessa, le altre città in finale, il riconoscimento del premio e il Paese intero. Che non si abbia il pudore di tacere in pubblico, anzi farne un vanto in coincidenza delle elezioni regionali di domenica in Abruzzo, più che un cattivo pensiero risulta un fatto evidente. Il centrodestra in difficoltà promette autostrade (la Roma-Pescara) e premi (la Capitale della cultura). Tutte e dieci le città finaliste meritano un plauso per il loro impegno. E creare il sospetto che qualcuna sia più uguale degli altri per motivi di vicinanza politica fa un pessimo servizio a tutte". Gnassi si appella a Sangiuliano: "Il ministro intervenga e chiarisca, per ridare senso e credibilità".

Prova a buttare acqua sul fuoco delle polemiche Domenica Spinelli, senatrice di Fd’I: "Pieno sostegno alla candidatura di Rimini a Capitale della cultura 2026. Ribadisco il mio tifo e l’orgoglio per questa prestigiosa candidatura. Rimini non è solo meta per eccellenza di milioni di turisti italiani e stranieri, ha tutte le carte in regola per essere annoverata a pieno titolo quale meta culturale del 2026. Le sue potenzialità sono evidenti. In bocca al lupo Rimini!".

Manuel Spadazzi