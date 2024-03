Capitale della cultura. Il sindaco attacca il governo: "Basta con gli ’aiutini’ a L’Aquila"

La scelta di quale sarà la Capitale italiana della cultura del 2026 sarà resa nota entro fine mese. Ma Rimini, entrata tra le 10 finaliste, teme che i giochi siano già fatti. Che la partita sia già ’vinta’ da L’Aquila, con la benedizione del governo, viste "le incredibili azioni e le dichiarazioni – attacca Jamil Sadegholvaad – da parte di esponenti del centrodestra (e dello stesso ministro Matteo Salvini, ndr) a sguaiato favore di una sola candidata". Oggi si vota in Abruzzo per le elezioni regionali, da giorni si sprecano endorsement e annunci per L’Aquila. "La corsa per la Capitale della cultura è entrata nel frullatore delle elezioni", attacca il sindaco con una lettera aperta, indirizzata – prima di tutto – al governo. Lo fa, Sadegholvaad, dopo che erano già intervenuti Andrea Gnassi e altri parlamentari del Pd contro l’esecutivo.

Con la premessa che per la qualità dei progetti "tutte e 10 le finaliste hanno già vinto", per Sadegholvaad la scelta finale rischia di "essere sporcata da sospetti che nulla hanno a che fare con i dossier presentati. Non sfuggono a nessuno le incredibili azioni e dichiarazioni di esponenti del centrodestra, e non solo, a sguaiato favore di L’Aquila". E il sindaco le ricapitola tutte: "Nell’ultima settimana abbiamo avuto il senatore di Fd’I (Guido Quintino Liris, aquilano) che ha tenuto a far sapere al mondo che il ministro della Cultura Sangiuliano è ‘amico’ di L’Aquila. E poi l’altro parlamentare di centrodestra che annuncia l’emendamento con cui, se L’Aquila dovesse farcela, riceverà un milione di euro in più di finanziamenti ministeriali rispetto a quelli previsti a gli altri concorrenti. Infine l’altro ieri il Maxxi di Roma, un istituto ministeriale, si presta alla notizia di un accordo con L’Aquila in caso di aggiudicazione della candidatura. In sostanza il ministro che giudica avvalla prima della decisione l’intesa tra un suo istituto e un concorrente in gara. Come dire: l’arbitro che a mezz’ora dalla fine della partita si toglie la giacchetta nera e indossa quella di una delle squadre in campo". Per il sindaco "è evidente che la scelta della Capitale della cultura è entrata nel frullatore delle regionali in Abruzzo. Il bello e il brutto è che a rimetterci sarebbero proprio la splendida città e la comunità aquilana", a cui "non serve il doping di una politica rozza e disperata per affermarsi". E allora, tuona Sadegholvaad, "facciamo basta con gli ’aiutini’".

Da Fratelli d’Italia replica la deputata Alice Buonguerrieri: "Sarà una commissione autonoma e indipendente a scegliere la Capitale della cultura 2026. il ministro Sangiuliano mai si è espresso a favore di una candidata. Il resto sono fake news. Se dovesse vincere L’Aquila saremo felici, così come lo saremo se dovesse vincere Rimini o una delle altre valide candidate".