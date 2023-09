Capitale della cultura: la Romagna tifa Rimini

Una notte di festa con musica e spettacoli, dopo la presentazione ufficiale del dossier per la candidatura di Rimini a Capitale della Cultura 2026. Una corsa che non è solitaria, ma ha il sostegno della Romagna intera, ovvero di Ravenna, Forlì, Cesena, Faenza e Lugo (nonché dell’emiliana Carpi, dopo la recente rinuncia alla contesa). Una ’santa alleanza’ certificata dal manifesto firmato da tutti i Comuni. Mercoledì 27 settembre al Teatro Galli si parte con la cerimonia, con i rappresentanti dei Comuni e l’assessore regionale Mauro Felicori. Con loro il sindaco Jamil Sadegholvaad, che insieme alle direttrici artistiche della candidatura, Francesca Bertoglio e Cristina Carlini, coordinatore Paolo Verri, ieri hanno presentato l’evento. Dopo gli interventi istituzionali, mercoledì palla alla musica, con l’inno regionale ’Romagna Mia’ e immagini delle città coinvolte, hit che diventerà ’Romagna Nostra’ con protagonisti artisti, ballerini e performer dell’intero territorio. Dalle 19,30 a mezzanotte – negozi aperti con l’edizione speciale di Rimini Shopping Night – maratona musicale e due palchi in piazza Malatesta e Arena Francesca da Rimini, tra jazz, funk, pop e dj set. Tra gli altri Quartetto Eos con Massimo Marches e Stefano Zambardino, che accompagneranno le esibizioni di Filippo Malatesta, Cristina Di Pietro, Sergio Casabianca, Andrea Amati, Francesca Romana Perrotta, Lorenzo Semprini e altri. Spazio anche per band e cantautori: Gianluca Lo Presti, Dates, Fratelli e Margherita, Francesco Pisaneschi feat. Astray, Marco Vorabbi e le dovute precauzioni, Luca Fol, Daniele Maggioli, Antonio Ramberti & Alfredo Nuti dal Portone. Poi la scena jazz, funk e club culture di Rimini, dal vivo con Calla MC+NSE, Funk Rimini e dj set.

’Romagna nostra’ sarà anche in un video costruito attorno a Secondo Casadei, il liscio, le piazze le eccellenze culturali. Musei di Rimini aperti e a ingresso gratuito dalle 19 alle 23, con visite guidate. Infine Vajonts 23, azione corale di teatro civile ideata da Marco Paolini per il 60° anniversario della tragedia.

Sadegholvaad ieri ha ricordato i passaggi fatti finora e quelli in programma da parte di un "territorio ferito dall’alluvione che non solo non vuole arrendersi, ma anzi riprogetta il suo domani sul valore della sostenibilità, dell’arte, di una storia comune tra le nostre popolazioni". Candidatura che coinvolge la Romagna tutta, "non un risultato politico, ma la dimostrazione di come la cultura possa essere fattore aggregante, più forte delle tentazioni campanilistiche". La volontà di fare sistema, ha aggiunto, "non è solo una pratica virtuosa, già avviata con Romagna Next, ma diventa un simbolo di speranza per la Romagna, che nonostante un presente e un futuro molto complessi non rinuncia a immaginare il suo futuro".

Mario Gradara