Capitale della cultura "Rimini può farcela La Regione vi aiuterà, è un bene per tutti"

di Manuel Spadazzi

Per tanti, troppi anni siamo stati solo - per cantarla con Fabrizio De Andrè - la città "tra i gelati e le bandiere". Con la candidatura a capitale della cultura del 2026, Rimini vuole anche scrollarsi di dosso l’etichetta di città buona solo per le vacanze al mare e il divertimento. Come se - oltre la linea della ferrovia - non esistesse un ’mare’ di storia, arte, monumenti.

Il lancio della candidatura di Rimini a capitale della cultura l’altro ieri, in un teatro Galli gremito e con tanti volti entusiasti per questa sfida, non poteva partire meglio. E la Regione, come promesso dall’assessore alla cultura Mauro Felicori, farà il possibile perché Rimini batta la concorrenza e venga scelta. Felicori è stato tra gli ultimi a prendere la parola, martedì a teatro. Con la sua presenza ha voluto testimoniare "in modo chiaro e nitido la vicinanza della Regione Emilia Romagna alla candidatura di Rimini. Siamo al vostro fianco e vi accompagneremo in questa sfida". Nel caso vi riuscisse, Rimini sarebbe la terza città dell’Emilia Romagna a venir proclamata capitale della cultura dopo Ravenna e Parma.

Una sfida che sembrava impensabile, fino a soli pochi anni fa. Per Felicori è giusto che "Rimini non si accontenti di essere ‘solo’ (si fa per dire) una città turistica balnerare tra le più importanti nel mondo. Rimini vuole essere una città globale, culturale". Per Felicori "c’è una parola che spiega meglio di tutte le altre le ragioni della candidatura di Rimini a capitale della cultura, ed è ambizione. E noi abbiamo bisogno di città ambiziose, perché è tutta la regione a trarne beneficio". Pertanto "la sfida di Rimini riguarda tutti noi, il successo di Rimini sarebbe davvero un successo per tutti". Una vera e propria ’benedizione’ della Regione al progetto, accompagnata "da un’unica raccomandazione – ha concluso Felicori – Il consiglio che dò a Rimini è presentarsi come un corpo unico, una rete solidale. E nche nel caso non si riuscisse a ottenere il titolo di capitale della cultura avrete comunque vinto, perché avrete deciso insieme cosa vuole essere Rimini tra 20, 30 anni".

Per il momento a contendere a Rimini il titolo di capitale italiana della cultura 2026 c’è la candidatura del territorio piemontese di Alba, Bra, Langhe e Roero. Altre ne verranno, ma Rimini ha lanciato la sua corsa. E se riuscirà a ’trasformare’ tutto l’entusiasmo visto martedì al teatro Galli in un progetto solido, parte certamente tra le favorite.