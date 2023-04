Capitan America va a trovare i piccoli pazienti

Un pienone di sorrisi anche per gli ospiti del Sol et Salus. "Una dolce sorpresa – spiegano dall’ospedale privato accreditato – ha allietato i giovanissimi pazienti che hanno ricevuto in dono un uovo di Pasqua offerto dalla Società Rubicone In Volley di San Mauro". E la visita di Capitan America, del sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti e di Andrea Prada. I dirigenti di volley Renzo Pivi Magnanelli, Riccardo Buda e Bruno Dellamotta, hanno consegnato ai ragazzi uova pasquali e gadget sportivi nel corso di un piacevole momento conviviale alla presenza dei genitori, dei medici e del personale.