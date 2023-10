Capitan Fede, musica come ‘elisir’: "Noi rocker non invecchiamo mai"

Chi conosce Federico Poggipollini sa che da quasi trent’anni (esordio col Liga nel 1994), con l’entusiasmo di un ragazzo su e giù dal palco, condivide le avventure musicali con Luciano Ligabue. A una settimana dalla tappa riminese, la spalla amica fidata del rocker di Correggio è pronta a sfoderare tutte le sue chitarre in un concerto che si preannuncia pieno di sorprese e ad alto tasso emotivo. L’Indoor tour 2023 nei palazzetti approda il 30 ottobre all’Rds Stadium con una tappa carica di ricordi ed emozioni, a vent’anni del film Da zero a dieci girato da Ligabue proprio qui. Considerato uno dei più talentuosi chitarristi del panorama musicale, Poggipollini, per tutti capitan Fede, è diventato a sua volta un idolo per i fan.

È vero che questo nomignolo lo deve a Ligabue?

"Capitan Fede me lo ha affibbiato Luciano, sin dal 1994 quando si divertiva a dare affettuosi soprannomi un po’ a tutti quelli che suonavano con lui. Ho visto che il pubblico gradiva, e da allora me lo sono tenuto".

Un tour nei palazzetti per celebrare l’album Dedicato a noi, da un mese primo in classifica. Che scaletta ci sarà a Rimini?

"Decide Luciano, ogni tappa del tour è diversa, e devo dire che questa innovazione mi piace molto. Tutti i musicisti, i tecnici delle luci, i fonici, sanno la scaletta la sera prima di ogni tappa, e questa è una grande sfida. Non rifare nello stesso ordine gli stessi brani mette in risalto il talento e l’attitudine artistica di tutti, e le canzoni che vanno a comporre il concerto ogni sera hanno un sapore speciale".

Cos’è che vi lega l’uno con l’altro?

"Reciproca stima, profonda amicizia, conoscenza, solido affetto e rispetto. Anche nei silenzi ci capiamo, l’intesa parte anche dallo scambio, dai consigli. Lui è una grande persona che ascolta i suoi musicisti e sa accogliere ogni sfumatura".

I rocker non invecchiano?

"Ho un’ernia cervicale che sul palco non sento, e credo che i concerti, l’incontro con il pubblico, la passione per questo lavoro non ci facciano mai invecchiare. Quando suono sul palco la concentrazione è talmente alta che si trasforma in brividi e in grandi emozioni, e quando vediamo il miracolo del live l’età non si sente".

Di recente l’abbiamo vista al concerto per celebrare Ivan Graziani a Novafeltria.

"Ivan Graziani ha lasciato un’impronta lungimirante nella musica italiana, portando la chitarra in primo piano sul palco e nelle canzoni. I figli Tommy e Filippo sono degni eredi, e festeggiarlo è stato per me un grande onore".

Ha presentato il suo quinto album da solista Canzoni rubate, in anteprima a Longiano e a Cattolica. Che canzone ruberebbe al Liga?

"Quella che non sei, sia per il testo che per l’andamento. Ha un significato profondo, è un evergreen composto da Luciano con una lirica straordinaria. Un pezzo rock che mi piace tantissimo suonare".

Rimini la conosce benissimo. Ci svela l’arcano?

"Qui ho passato la mia adolescenza estiva. Avevo 1516 anni e le mie estati erano costellate da scorribande insieme agli amici, suonando nelle vie che conosco benissimo. Ricordi indelebili che dedico a voi".

Rosalba Corti