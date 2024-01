Capitani coraggiosi. Il campetto rinasce con Ricchiuti e Scotti

Hanno fatto la storia del Rimini. E ora l’ex attaccante biancorosso Adrian Ricchiuti (45 anni) e il portiere Francesco Scotti (41) investiranno per aprire un’accademia di calcio e scovare nuovi talenti del pallone, dopo aver già avviato con successo – da anni – i camp estivi. Per farlo, c’era bisogno di un impianto adeguato. La scelta è ricaduta sul campo di calcio di via Lagomaggio: l’associazione di Ricchiuti e Scotti Professional Camp ha fatto una proposta al Comune per riqualificarlo a proprie spese e gestirlo, e da Palazzo Garampi è arrivato il via libera.

"Siamo molto felici per l’accordo e non vediamo l’ora di iniziare i lavori, che vogliamo concludere entro l’estate – dice Scotti, portiere e allenatore del Montecalvo (squadra del Pesarese del campionato di Prima categoria) – Investiremo oltre 85mila euro per riqualificare il campo di via Lagomaggio". Dove verranno rifatti manto erboso, spogliatoi e impianti di illuminazione e di irrigazione. L’associazione avrà in gestione l’impianto per i prossimi 5 anni. "Da giugno qui faremo il nostro camp estivo, al quale partecipano ogni anno più di 200 bambini: – continua Scotti – Ma il campo ospiterà anche la nuova accademia di calcio a cui stiamo lavorando con i nostri soci". Natualmente il campo di via Lagomaggio "resterà a disposizione delle squadre che già qui si allenano e giocano. L’accordo con il Comune inoltre prevede che venga messo a disposizione delle scuole, gratuitamente, al mattino".

Per l’assessore allo sport Moreno Maresi "si tratta di un’operazione virtuosa, dove l’interesse pubblico interseca gli obiettivi del privato. La convenzione con la Professional Camp di Ricchiuti e Scotti è nato con l’obiettivo di ampliare l’utilizzo dell’impianto, che al mattino sarà a disposizione delle scuole della zona e al pomeriggio sarà utilizzato dalle due società che attualmente lo impegnano per gli allenamenti e le partite, versando al privato la stessa tariffa che il Comune chiede per i campi che gestisce direttamente". Tutto questo "a fronte di un importante investimento da parte della società che fa a capo a due ex capitani del Rimini, che lo riqualifcheranno". Per Ricchiuti e Scotti è una sfida in nome della passione per il calcio e per Rimini.