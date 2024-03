Capitani Reggenti alla colazione degli studenti

A colazione dagli studenti del Centro di formazione professionale. Una colazione di primavera quella organizzata dagli allievi del primo, del secondo e del terzo anno del Corso operatore di cucina e operatore di sala bar, settore ristorazione, assieme ai loro insegnanti. L’appuntamento è fiatto per oggi al ristorante ’La Terrazza’ dell’Hotel Titano e tra i commensali ci saranno anche i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, i segretari di Stato, i consiglieri e tanti altri ospiti. La ’Colazione di Primavera’ è promossa dalla segreteria di Stato al Lavoro. Gli studenti e gli insegnati hanno organizzato l’evento mettendo in pratica le nozioni apprese e dando dimostrazione delle abilità acquisite, cogliendo questa preziosa opportunità per fare conoscere la realtà del Cfp, presente sul territorio dal 1980.