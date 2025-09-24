Capitani Reggenti in visita ai Musei Byron e del Risorgimento

Dopo il vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri della Repubblica italiana Antonio Tajani e i capi di Stato del Regno Unito, il Re Carlo III e la Regina Camilla, ieri anche i Capitani Reggenti di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, hanno visitato i Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna. I capi di Stato del Titano sono stati accompagnati dal prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, dal vice presidente Franco Gabici, dal segretario generale Giancarlo Bagnariol, dal sindaco Alessandro Barattoni. Insieme a loro l’ambasciatore di San Marino, Giuseppe Della Balda, e il console Marino Forcellini. I Reggenti si sono intrattenuti al museo, guidati dalla direttrice Alberta Fabbri, ben oltre l’orario di chiusura, dimostrando un vero interesse sia per i contenuti e i documenti straordinari provenienti dalle collezioni della Biblioteca Classense e delle Fondazioni Spadolini Nuova Antologia e Craxi, sia per la modernità e inclusività della narrazione, capace di unire nella nuovissima realtà multimediale e immersiva approfondimento e intrattenimento, stimolando la curiosità e il desiderio di conoscere e condividere in modo semplice, diretto e di grande effetto. "Siamo particolarmente orgogliosi della prestigiosa visita dei capi di Stato di San Marino – ha detto la presidente Falconi Mazzotti – e delle parole lusinghiere che hanno speso per i nostri musei. La grande attenzione e i riflettori accesi dai media di tutto il mondo sui musei sono uno stimolo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per continuare sempre di più a investire nella cultura, nel territorio, nelle eccellenze della nostra terra".