Capitani Reggenti, Righi e Bronzetti i candidati

Il primo aprile è vicino e sul Titano è scattato da giorni il toto-Reggenti. I nuovi capi di Stato per il semestre dall’1 aprile all’1 ottobre saranno candidati dai due partiti di maggioranza Democrazia Cristiana e Alleanza Riformista. Che hanno svelato ieri i nomi dei candidati che andranno a prendere il posto degli attuali Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. La Democrazia Cristiana il proprio candidato l’ha annunciato ieri pomeriggio. Si tratta di Italo Righi e per lui non sarebbe la prima volta alla Suprema Magistratura. Righi dall’aprile 2012 ha ricoperto la carica di Capitano Reggente di San Marino assieme a Maurizio Rattini, fino al 30 settembre dello stesso anno. Gli altri papabili in casa Dc erano Alice Mina, Lorenzo Bugli e William Casali: per tutti sarebbe stata la prima volta da Reggenti. Ma Righi l’ha spuntata sugli altri candidati della Democrazia Cristiana e al suo fianco ci sarà Denise Bronzetti (l’altro nome in lizza era quello di Gian Nicola Berti). L’ufficio politico di Alleanza Riformista ha dato il via libera ieri sera. Anche per Bronzetti non sarebbe la prima volta da Capitano Reggente. Una carica che aveva già ricoperto dall’1 ottobre 2012 all’1 aprile 2013, insieme all’attuale segretario di Stato all’Istruzione e alla Cultura Teodoro Lonfernini.

L’elezione dei prossimi Capitani Reggenti è già stata calendarizzata in Consiglio grande e generale. L’appuntamento è fissato per la giornata di domani, alle 17.30 dopo il comma comunicazioni. In una sessione, questa di marzo, nella quale all’ordine del giorno non mancano gli argomenti di un certo rilievo. Sessione che si aprirà proprio domattina per poi chiudersi la prossima settimana. Piatto forte il dibattito sull’Accordo di associazione all’Unione Europea calendarizzato giovedì della prossima settimana. Il comma si aprirà con il riferimento del governo, così come previsto dall’ordine del giorno approvato in Commissione Esteri. Sono inoltre attesi, in seconda lettura, tre progetti di legge in materia di giustizia.