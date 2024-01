Capo dell’ufficio acquisti per ditta metalmeccanica

Un’azienda del settore della metalmeccanica della provincia di Rimini sta cercando un responsabile dell’ufficio acquisti. La figura, che sarà chiamata a coordinare un gruppo di tre persone, si occuperà della gestione del ciclo di approvvigionamento dei materiali. Più nello specifico svolgerà le seguenti mansioni: emissione degli ordini, ottimizzazione dei prezzi e ricerca di nuovi fornitori, budgeting, gestione e aggiornamento dei tempi, assicurando l’arrivo dei materiali, in collaborazione con il responsabile di magazzino, gestione e collaborazione con i dipartimenti solleciti e ricambi. Competenze chiave per ricoprire questo ruolo sono un’esperienza di almeno tre anni nel ruolo, conoscenza e gestione di pianificazione fabbisogno materiali, conoscenza della lingua inglese a livello B2, ottima capacità di coordinamento delle risorse umane. Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura".