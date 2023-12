Capodanno a Pennabilli tra fuochi, baci e balli

Per la notte di San Silvestro tutti in piazza anche in Valmarecchia. A Novafeltria è in programma la grande festa in piazza Vittorio Emanuele II. E attesissimo è anche il tradizionale Capodanno nel centro storico di Pennabilli. Grazie all’organizzazione di Vis Novafeltria Calcio, della consulta giovani e del Comune l’appuntamento di Novafeltria partirà dalle 23 con il djset di Pato. A mezzanotte lo spettacolo di fontane di fuochi d’artificio. L’evento si terrà anche in caso di pioggia, sotto ai portici del municipio. Il nuovo anno a Novafeltria partirà in musica: l’1 gennaio al teatro Sociale di Novafeltria (alle 17, ingresso libero) il concerto di Capodanno con il trio diretto dal maestro Davide Tura.

Attesi turisti da tutta l’Emilia Romagna e anche da fuori regione per il Capodanno a Pennabilli. La festa, diventata una tradizione (va avanti da quasi 30 anni) richiama a ogni edizione tantissime persone. Numerosi saranno i concerti e gli eventi diffusi nel borgo. Non mancherà il grande braciere, dove buttare simbolicamente tutti i brutti ricordi del 2023 per cominciare al meglio il nuovo anno. La festa a Pennabilli partirà dalle 23.45 in piazza Vittorio Emanuele II con baci sotto il pergolato della buona sorte, tra vischio, uva e gli immancabili brindisi. La serata proseguirà con lo spettacolo pirotecnico, e poi balli e musica fino all’alba.