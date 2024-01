Capodanno al mare. Anche i turisti provano il brivido del tuffo gelato

È la tradizione. Un tuffo in mare per accogliere il nuovo anno. Decine di coraggiosi sfidano le temperature invernali – anche se il freddo ‘vero’ in questo periodo si è visto poco –, indossano il costume e fanno il bagno. Il bagno di Capodanno. Ieri, uno dei ritrovi era al presepe di sabbia di Marina Centro e l’altro a Torre Pedrera, sulla spiaggia del Bagno 65. Intorno a mezzogiorno i coraggiosi si sono fatti avanti. E in spiaggia a Rimini si è visto anche un gruppo di turisti svedesi: hanno deciso di provare il brivido di un tuffo nelle acque del mare Adriatico, dando il benvenuto al 2024. Per loro, di certo, un Capodanno diverso dal solito. In Riviera, facendo il bagno il primo dell’anno.

Anche a Torre Pedrera il 2024 è cominciato con una tradizione unica e mozzafiato: a tuffarsi in mare sono stati oltre novanta coraggiosi. L’evento, organizzato dal comitato turistico di Torre Pedrera, ha attirato l’attenzione di numerosi partecipanti provenienti da diverse parti dell’Italia. Quest’anno a rendere il tuffo ancor più speciale è stata la presenza degli istruttori di Fluxo con il loro metodo ‘Warm Inside’ che combina tecniche di rilassamento e meditazione attraverso l’ascolto del proprio corpo. Oltre al tuffo, il comitato turistico di Torre Pedrera ha offerto bevande calde per ristorare i partecipanti dopo il coraggioso bagno invernale. "Questo evento – spiegano gli organizzatori – dimostra che non importa quanto freddo possa esserci: quando ci sono una passione condivisa e l’entusiasmo di una comunità, nulla può arrestare il desiderio di fare qualcosa di speciale e divertente".

È il bagno di Capodanno, che ha anche un valore simbolico: rappresenta la voglia di lasciarsi alle spalle tutto ciò che è stato nel passato e di abbracciare il nuovo anno con coraggio e determinazione. Un invito a guardare avanti con ottimismo. Intanto a Rimini la festa continua aspettando l’Epifania. Ottime le percentuali di riempimento nei 500 hotel aperti.