Capodanno a Rimini: sale l’allerta per terrorismo, attenzione anche alle baby gang

Rimini, 30 dicembre 2023 – Con la minaccia del terrorismo tornata ad affacciarsi sull’Europa, le piazze italiane si blindano in vista del Capodanno. Rimini, teatro di grandi eventi, non fa eccezione. In una circolare firmata dal capo della polizia, Vittorio Pisani, e inviata a prefetture e questure, si fa esplicito riferimento "all’attuale delicato contesto politico internazionale, connotato dall’acuirsi di tensioni, soprattutto nell’area mediorientale, che hanno elevato il rischio di azioni di natura terroristica".

Controlli delle forze dell’ordine nel centro storico di Rimini in occasione del Capodanno

Per questo motivo, i grandi eventi della notte di San Silvestro andranno "attenzionati" con "particolare riguardo sotto il profilo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica". Indicazioni che sono state recepite dalla prefettura di Rimini alla quale è affidata la cabina di regia del piano di sicurezza che verrà attivato a cavallo tra la sera di domani e il 1° gennaio, in linea con quanto stabilito dal comitato provinciale per ordine pubblico e sicurezza. Previsto l’arrivo di rinforzi che andranno ad ingrossare le fila delle forze dell’ordine in campo. Un dispiegamento imponente, che coinvolgerà carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, capitaneria di porto e la polizia locale. Saranno attivati controlli puntuali, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle aree che ospitano le manifestazioni principali, opportunatamente delimitate e cinturate da transenne. Nelle location più importanti – come le piazze Malatesta e Cavour – il Comune ha già provveduto alla rimozione di alberi di Natale, rastrelliere e installazioni che possono rappresentare un potenziale intralcio durante la fase di deflusso delle persone, specialmente in situazioni di emergenza.

Nella circolare del capo della polizia, si invita inoltre a tenere conto "delle numerose mobilitazioni condotte, soprattutto nell’ultimo mese, da aderenti a movimenti ambientalisti", per i quali gli eventi di Capodanno, "specie quelli di particolare impatto mediatico" potrebbero essere considerati "un’occasione di massima visibilità per l’attuazione di iniziative contestative e dimostrative". Guardia alta anche per quanto riguarda le baby gang: infatti, "possibile presenza di gruppi consistenti di giovani che, richiamati attraverso i social, potrebbero dar luogo a condotte illecite favorite dalle situazioni di affollamento". Dalle 18 di domani fino alle 6 del 1° gennaio, per effetto delle ordinanze comunali, vige il divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro e il divieto di accedere alle aree e ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni in centro storico con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro.