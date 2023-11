Capodanno Biagio Antonacci in concerto

Rimini festeggerà il Capodanno insieme a Biagio Antonacci. Sarà lui il protagonista del ’concertone’ la sera del 31 dicembre in piazzale Fellini. Dove si tornerà a brindare dopo quattro anni: fu quello di Coez l’ultimo concerto di Capodanno a Marina centro.

Una tradizione che Palazzo Garampi riprenderà con un artista che ama Rimini e la conosce come le sue tasche. Per l’evento di Capodanno il cantautore, non a caso, ha scelto il titolo Tutti a Rimini, Biagio Antonacci live. Per il sindaco Jamil Sadegholvaad "è la conferma che per la nostra città il Capodanno sta diventando, sempre di più, l’occasione per raccontare la sua vocazione di destinazione che sa offrire proposte uniche in un contesto speciale, come quello della grande piazza affacciata sul mare d’inverno". Lo show di Biagio Antonacci partirà intorno alle 22 e sarà naturalmente a ingresso libero. A mezzanotte tutti con i nasi all’insù per lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Il ritorno del concertone in piazzale Fellini non cambierà la formula consolidata del Capodanno in centro tra spettacoli, deejayset, eventi e concerti nei luoghi simbolo della città. Il Capodanno più lungo del mondo inizierà a brillare già il 25 novembre con l’accensione delle luminarie.