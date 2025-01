Capodanno da urlo. La carica dei 40mila nelle piazze della festa e affari d’oro nei locali

È qui la festa. Nelle piazze Malatesta e Cavour ’murate’ di gente. Nei ristoranti del centro storico – e non solo – pieni zeppi come non mai, costretti a fare doppi turni per accogliere tutti. Nel teatro Galli, nel Museo della Città e negli altri luoghi della cultura gremiti fino a tarda notte. Rimini si conferma ancora una volta tra le regine del Capodanno in Italia.

Una notte da incorniciare per la città. Che aveva iniziato il conto alla rovescia già domenica sera, con il concerto di Irene Grandi in piazza Malatesta. Poi, lunedì, un altro grande appuntamento: il concerto degli Elio e le storie tese. E poi, l’altra sera, il gran finale: una maratona di eventi, con il concerto di Vinicio Capossela, lo show dell’Incendio a Castel Sismondo, la musica di radio Rds e Discoradio party, i deejaset in piazza Cavour e al Museo della Città e gli altri eventi, disseminati tra il Galli, il Fulgor, il teatro degli Atti. Oltre 40mila le persone che hanno salutato il nuovo anno prendendo parte ai vari appuntamenti in centro storico. Il bilancio della serata è stata ottimo anche per tantissimi ristoranti e locali, pieni fino all’inverosimile. Qualche mugugno è arrivato, ieri, da alcuni operatori di Marina centro "per la mancanza di eventi, che ha dirottato tanti turisti per cena nei locali del centro". Si sono rifatti ieri: complici il sole e le temperature gradevoli, moltissimi hanno affollato la zona mare e si sono fermati nei bar e nei locali. Senza contare i tanti che hanno scelto di iniziare l’anno divertendosi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio o all’Happy Circus, in zona porto.

Gonfia il petto il sindaco, facendo il bilancio di Capodanno. "La nuova formula del Capodanno di Rimini, che ha messo insieme tre degli artisti più rappresentativi e amati della musica pop italiana come Irene Grandi, Elio e le storie tese e Vinicio Capossela, va in archivio con uno straordinario successo di pubblico – dice Jamil Sadegholvaad – Un risultato che conferma la capacità di Rimini di sapersi rinnovare e attirare visitatori da tutta Italia. Non una sola serata di festa ma tre, per una città, la nostra, diventata una delle destinazioni turistiche più attrattive da Santo Stefano fino all’Epifania. I cenoni negli alberghi, le feste nei locali, i ristoranti pieni e un programma mai così travolgente e articolato ci hanno regalato una cartolina da grande capitale". "Dietro a questo successo – conclude il sindaco – c’è anche il lavoro di tanti riminesi che hanno garantito che tutto si svolgesse in piena sicurezza e che già alle prime ore di ieri mattina la città fosse bella, pulita".

Manuel Spadazzi