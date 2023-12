Capodanno da Vivere. Lo speciale su Riccione

Arriva il Natale e un’intera città si prepara a fare festa. Non è solo un modo di dire perché anche la spiaggia quest’anno non andrà in vacanza. Nel fascicolo Vivere Riccione in uscita domani con il Carlino, racconteremo le idee nate sulla sabbia. Idee capaci di diventare virali come i selfie che i turisti si fanno sulla duna, seduti sulle panchine allestite da bagnini o baciandosi sotto il vischio nel portale addobbato con vista mare.

Idee che in alcune occasioni sono diventate imprese raccontando una spiaggia che non dorme mai. Semmai si rilassa tra massaggi e tisane sorseggiate davanti al caminetto mentre fuori c’è il mare chiama. E ancora aperitivi nei chiringuito, laboratori per i più piccoli e divertimento. Tutto questo sulla sabbia, ampliando anche in inverno le opportunità che la città è pronta a offrire nel periodo natalizio.

Feste e concerti attendono riccionesi e turisti. Il momento di stappare le bottiglie si avvicina. Gli appuntamenti non mancheranno. Racconteremo anche i protagonisti che si alterneranno sui palchi, da quello del palazzo dei congressi a quello di piazzale Ceccarini nella notte di San Silvestro e in quella precedente.

Sempre di eventi parleremo con l’amministratore unico della New Palariccione srl, Eleonora Bergamaschi, che offrirà un punto di vista nuovo per il futuro, con la società pronta a essere un riferimento nell’organizzazione di iniziative spettacolari per l’intera città. E’ una Riccione che mantiene il fuoco dentro, lo stesso fuoco che ha scoperto Serena, imparando a dominarlo. La storia di Serena è quella di una ragazza impiegata in azienda alla contabilità che un giorno ha svoltato cambiando vita, e iniziando a domare il fuoco.

Chi ha invece deciso la propria strada è un ragazzo di appena 15 anni. Si chiama Isacco e indossa i guantoni. Il suo mentore si chiama Ivan Cancellieri, un allenatore che ha portato la box riccionese e non solo, sui migliori palcoscenici a livello nazionale. Quella strada la sta percorrendo anche il giovane Isacco. Riccionesi per nascita e per adozione. Nei decenni sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di legarsi a Riccione divenendone ‘figli’ adottivi. Tra questi c’è anche il comico Maurizio Battista. Sarà lo stesso Battista a raccontarsi, ricordando le estati, le emozioni da bambino, la mamma che passeggiava in viale Ceccarini e le vacanze in riviera che non si fa mai mancare. Tutto questo e altro ancora sarà nel fascicolo Vivere Riccione in uscita domani.