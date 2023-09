Capodanno del vino, assessori in ‘maschera’

Torna questa domenica il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura: a San Giovanni si attendono migliaia di partecipanti come nelle recenti occasioni di una festa che segna l’inizio dell’autunno e celebra il periodo della vendemmia. Ma sarà un’occasione anche per fare un salto indietro nel passato, ai primi del Novecento, quando la pigiatura dell’uva era una vera e propria occasione di festa condivisa. Quasi un centinaio i figuranti attesi, giunta marignanese compresa, in abiti di primo Novecento (rievocazione a cura di Aps Pro Loco) che si uniranno alla folla in un evento che riscuote sempre grande successo. In contemporanea si terrà anche il mercatino ‘Il Vecchio e l’antico’ che riparte, dopo la pausa estiva, proprio questa domenica e che si terrà poi ogni quarta domenica del mese.

Non mancheranno in piazza anche occasioni di degustazioni enogastronomiche con prodotti della tradizione romagnola grazie alla presenza delle numerose cantine marignanesi: Enzo Ottaviani, Fattoria Poggio San Martino, Cantina Franco Galli e Tenuta del Monsignore.

"Oltre al vino ci saranno anche le degustazioni alimentari – spiega l’amministrazione comunale – la bruschetta di pane con l’olio di Frantoio oleario Bigucci o Olio Ferri e la piada con porchetta proposta da circolo Arci o con fagioli a cura di Scuolinfesta aps. Grande novità di questa edizione sarà la possibilità di pranzare in piazza dalle ore 12 circa degustando in anteprima un menu a base di fagioli e piada".

Gli organizzatori poi confermano: "Quasi 100 volontari sono pronti a vestire i panni di nobili, borghesi e contadini di inizio del Novecento (coinvolta anche la Giunta comunale al completo) fino agli oltre 15 antichi mestieri che saranno rievocati in via XX Settembre, dove sarà possibile incontrare calzolaio, ciabattino, rigattiere, sarta, ricamatrice, giochi di una volta, cestaio, bottaio e tanto altro ancora".

Aps Pro Loco si occupa di ogni dettaglio, dai costumi, ai personaggi, all’allestimento grazie alla partecipazione di volontari e realtà del territorio. Alle ore 17.30 si terrà il ‘Palio della Pigiatura’ a cura di Pro Loco e Cav. Cucchiarini, con le frazioni storiche marignanesi, La Cattolica, Monte di Conca, Pian di Ventena, Pietrafitta, rappresentate da una coppia, che si sfideranno per aggiudicarsi il Palio di Marignano, pestando l’uva a piedi nudi nella botte.

Luca Pizzagalli