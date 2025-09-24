Capodanno del vino, un ‘sorso’ nel passato

Domenica a San Giovanni in Marignano torna il Capodanno del vino con la 25esima edizione del Palio della pigiatura, uno degli appuntamenti principali del territorio che celebra la cultura vitivinicola, le tradizioni contadine e il legame autentico con la terra, attraverso un salto indietro nel passato, ai primi del Novecento, quando la pigiatura dell’uva era una vera e propria occasione di festa di tutta la comunità.

Fin dal mattino il centro storico si animerà con Il Vecchio e l’Antico, il mercatino di antiquariato e modernariato con moltissimi appassionati e curiosi. A partire dalle ore 15 si darà avvio alla festa vera e propria, con oltre 100 figuranti in costume d’epoca, i mestieri di un tempo, la musica itinerante del corpo bandistico e delle Damaramà, un gruppo tutto al femminile che ripropone canti tradizionali con strumenti popolari.

Attese, come sempre, migliaia di persone in piazza Silvagni. Il momento più atteso del Capodanno del vino sarà alle 17, quando la sfilata arriverà nella piazza trasformata per l’occasione in palcoscenico per lo scenografico Palio della pigiatura. Qui le quattro frazioni storiche del Comune si sfideranno a coppie, pigiando l’uva con i piedi in antichi tini, in una gara spettacolare e coinvolgente, che raccoglie sotto il palco centinaia di spettatori ad ogni edizione.

In piazza Silvagni non mancheranno poi le degustazioni dei prodotti delle cantine locali come la Cantina Franco Galli, la Fattoria Poggio San Martino, la Cantina Enzo Ottaviani, la Tenuta del Monsignore, insieme alla Cantina del Comune di Dozza Podere Farraruola, in virtù della comune appartenenza ai Borghi più belli d’Italia. Accanto a loro ci saranno anche i prodotti dei rinomati frantoi del Granaio dei Malatesta e altre sorprese gastronomiche a tema.

"Il Capodanno del vino – commenta l’assessora a Turismo e Cultura, Federica Cioppi – è una festa che unisce memoria e presente".