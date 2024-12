Capodanno e Epifania sicuri. Una trentina i vigili in azione

Agenti della Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina tutti in azione per i controlli di sicurezza nel centro e nelle zone turistiche durante queste festività. E’ quello che è stato deciso dal piano di sicurezza comunale. Domani il funzionario capo di Gabinetto Antonio Amato sarà in Prefettura per esporre il piano di sicurezza messo in atto a Bellaria per questo periodo di festività. "Per prevenire rischi di attacchi terroristici abbiamo installato blocchi in pietra nelle zone nevralgiche della città – spiega Amato – e anche in zona presepe di sabbia. Fino all’Epifania prevediamo poi un rafforzamento delle pattuglie per il controllo viabilità e ci saranno dei posti di controllo davanti alle zone chiuse al traffico. L’obiettivo è anche quello di disincentivare persone alla guida in stato d’ebrezza, l’abusivismo commerciale e anche situazioni di degrado e spaccio". In azione sul territorio 32 agenti, con personale anche in borghese. Ci saranno pattuglie con alcoltest e dispositivi per i controlli sull’uso di sostanze stupefacenti. "L’attenzione sarà altissima in questi giorni di feste – continua Amato – Il piano di sicurezza è partito già alla vigilia di Natale. L’impegno messo in campo, insieme alle altre forze dell’ordine, è massimo. Abbiamo coinvolto tutti i nostri vigili. Saranno due le pattuglie in azione ogni notte che si sposteranno sul territorio per controllare ogni area". Nel mirino degli agenti anche la zona colonie, dove solo pochi giorni fa sono stati arrestati degli individui sospetti che bivaccavano al loro interno, attività commerciali e strutture ricettive.

Rita Celli