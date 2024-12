Capodanno parte col botto. Gli hotel a caccia di personale

Caccia a camerieri aiuto cuochi e personale alle camere negli hotel di Riccione per Capodanno e la prossima stagione. Sul portale aperto da Federalberghi alcuni anni fa, Cercolavoroinhotel.it, le richieste di personale presentate da alberghi riccionesi hanno superato il centinaio, ed è solo l’inizio perché come accade ogni anno arrivando sotto data, a ridosso del Capodanno, le defezioni dell’ultim’ora non mancheranno e sarà una corsa a colmare i ‘buchi’. Ma quest’anno la ricerca di personale è maggiore degli anni scorsi perché "dovremmo avere un numero alto di strutture ricettive che scelgono di rimanere aperte – premette il presidente di Federalberghi Claudio Montanari –. Gli anni in cui si è registrato il numero maggiore di hotel aperti per Capodanno sono stati il 2017 e il 2018 quando abbiamo visto tra le 150 e le 160 strutture aperte. Quest’anno potremmo avvinarci". L’interesse c’è e se la quantità di richieste si trasformerà in prenotazioni anche gli ultimi indecisi apriranno per le feste. "Dovremmo attestarci tra i 130 hotel e i 140". Tante strutture e tanto personale da impiegare. "Al momento la situazione non è critica. Direi che chi aveva già programmato per tempo l’apertura è abbastanza avanti con il completamento dello staff". Questo accade anche per le nuove strategie messe in campo dagli albergatori per minimizzare i problemi legati al reperimento di personale.

"Innanzitutto il problema è trasversale ai vari settori lavorativi e non c’è solo nell’ambito turistico. Devo anche dire che stiamo registrando una maggiore disponibilità dei lavoratori per le strutture che rimangono aperte per buona parte dell’anno. Ci sono alcuni fattori che stanno riportando i giovani, e mi riferisco anche a quelli residenti nel territorio, ad avvicinarsi al mondo del lavoro. Due sono gli aspetti: durata del contratto e flessibilità. Laddove gli albergatori offrono periodi contrattuali più lunghi e part time, i giovani si fanno avanti". Il tempo libero è un elemento centrale nella scelta dell’occupazione. "Certamente rimane la difficoltà nel trovare personale di alta formazione", cosa che il comparto turistico condivide con tanti altri settori produttivi. Inoltre "oggi il personale e i giovani sono molto più attenti al sistema di welfare e di incentivi legati agli obiettivi da raggiungere, che una struttura alberghiera può mettere nella propria offerta". Strategie che gli hotel stanno mettendo sul piatto già oggi in vista della prossima stagione lavorativa. "Resta il problema dell’alloggio. Chi riesce a offrirlo direttamente o comunque riesce a reperirlo, ha ancor meno problemi". Intanto sono sempre più le strutture che ancor prima del Natale cercano il personale per la prossima Pasqua.

Andrea Oliva