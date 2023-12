Capodanno rock a Santarcangelo . E la piazza diventerà una discoteca

Niente fuochi d’artificio a Capodanno. Santarcangelo festeggerà l’arrivo del 2024 con il videomapping sulla facciata del municipio e musica e eventi diffusi in centro con lo staff del Bradipop Club e gli storici deejay del Velvet. Per il secondo anno consecutivo l’organizzazione della festa è affidata a ’Città viva’, l’associazione che riunisce i negozi e le altre attività del centro storico. A mezzanotte tutti in piazza Ganganelli, poi la serata proseguirà con tanti eventi diffusi, anche nei locali del centro storico. Ristoranti e osterie proporranno aperitivi e cene e aperitivi a tema, i bar resteranno aperti fino a tardi. La feste inizierà con l’anteprima musicale alle 23.30 in piazza, con la musica dei deejay del Bradipop. Poi il saluto della sindaca Alice Parma e lo show di videomapping a cura dell’artista e visual designer Luca Agnani.

Piazza Ganganelli si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. Due le piste in piazza: in una risuonerà la musica degli anni ’80 e ‘90, nell’altra afro e reggaeton. In piazzetta Molari invece Nella piazzetta del Combarbio l’animazione sarà affidata invece ai deejay storici del Velvet: in consolle Lucifer Rising (al secolo Elio De Paoli), Nicola Fanti e Ennio Arcangeli, con una proposta musicale che partirà dal rock spazierà fra generi diversi. A queste proposte si aggiungeranno poi quelle di alcuni i locali del centro commerciale naturale. "Ancora una volta, la città si prepara a festeggiare il nuovo anno in maniera diffusa grazie a ’Città Viva’, Bradipop e Velvet – osserva la Parma – Un Capodanno che diventa una grande festa della comunità e non perde mai di vista la vocazione culturale e artistica della città. Ai bellissimi stendardi di Allegra Corbo che addobbano la scuola Pascucci, i musei e altri edifici, da mezzanotte si aggiungerà il videomapping di Anagni che scandirà il passaggio dal vecchio al nuovo anno attraverso un’opera artistica alternativa ai tradizionali fuochi d’artificio".

r.c.