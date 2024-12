Capodanno, sprint finale negli hotel: "Prenotato il 70 per cento di camere. E continuano ad arrivare richieste"

Avanti, c’è posto. Se alcuni hotel di Rimini sono già sold out da giorni, nella maggioranza degli alberghi per Capodanno c’è ancora disponibilità di camere. Ma "le prenotazioni continuano ad arrivare, grazie anche alle buone previsioni meteo. C’è forte richiesta", assicurano da Visit Rimini. Rispetto agli anni passati "l’occupazione alberghiera mostra una distribuzione più omogenea e spalmata dei turisti rispetto agli anni precedenti – osservano ancora da Visit Rimini – Con un picco, a oggi, del 70 per cento di riempimento delle camere per Capodanno". Un dato importante, considerando il numero degli alberghi aperti: quasi 500. E l’abbondanza di offerta, finora, ha calmierato i prezzi, che "sono più o meno in linea rispetto a quelli degli anni scorsi", aggiungono da Visit Rimini.

UNA FESTA LUNGA TRE GIORNI

I conti, come sempre, si faranno alla fine. Ma a Palazzo Garampi e tra gli operatori c’è un discreto ottimismo sull’andamento di Capodanno. Il meteo dovrebbe aiutare. Al resto ci penserà il ricco programma di eventi che Rimini ha messo in piedi per le festività. Una maratona di appuntamenti che partirà già da domani sera in piazza Malatesta con il concerto di Irene Grandi (dalle 21). Prima di lei (19,30) salirà sul palco la cantante riminese Kelly Joyce con la sua band. Il 30 sarà la volta degli Elio e le storie tese, che tornano in concerto a Rimini presentati da Roberta Lanfranchi di Radio Rds. Martedì 31 il gran finale, sempre in centro. La festa partirà con il Capodanno per i bambini, poi il concerto Conciati per le feste di Vinicio Capossela (in piazza Malatesta, dalle 22,30), i deejaset in piazza Cavour, in piazza Malatesta e anche all’ala moderna del Museo, gli spettacoli e i concerti tra teatro Galli, teatro degli Atti e Museo della Città e tanti altri eventi. Uno dei momenti più attesi sarà lo spettacolo di fuochi d’artificio a Castel Sismondo: l’Incendio al castello andrà in scena la prima volta a mezzanotte e 20, e in replica alle 2.

IL PIANO SICUREZZA

Centinaia gli uomini delle forze dell’ordine schierati in città durante la lunga maratona di Capodanno. Le misure (come avevamo anticipato) sono state rafforzate dopo l’attentato avvenuto a Magdeburgo, in Germania. Saranno 8 i varchi presidiati: 2 in piazza Malatesta, altri 2 in corso d’Augusto, gli altri in via D’Azeglio, via Verdi, via Gambalunga, via Sigismondo. Vietato accedere ai luoghi degli eventi con bicchieri e bottiglie di vetro. Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro nelle serate di domani, di lunedì e del 31.

LA VIABILITÀ

Per la serata del 31 saranno potenziate le corse del Metromare (che sarà gratuito dalle 20), così come delle linee 4 e 11. Inoltre, i trenini di C’entro facile effettuerranno servizio gratuito nelle serate del 29, del 30 e del 31: faranno la spola tra il parcheggio di piazza Gramsci e viale Vespucci, con corse ogni 15 minuti circa.