Capodanno, viale Puccini chiuso per festa

A Capodanno la festa in strada la farà lui, Stefano Giuliodori. L’albergatore titolare dell’hotel Dory vuole tornare a prima del Covid, quando a San Silvestro si brindava, ci si abbracciava e ci si baciava sotto il vischio, senza alcuna remora. Altri tempi anche per il comparto turistico che vedeva numeri di presenze sensibilmente superiori.

"Torniamo a prima del Covid e divertiamoci tutti assieme" dice Giulidori. Come? Con una grande festa in strada. L’hotel Dory ha chiesto e ottenuto dal Comune l’autorizzazione a realizzare una grande festa in strada chiudendo la via Puccini davanti all’hotel. Il tratto del viale compreso tra viale Dante e viale D’Annunzio, dalle 18,30 sarà chiuso la traffico. Diventerà una sorta di piazza all’aperto.

"Abbiamo previsto la presenza del dj Maurino - prosegue Giuliodori - per un grande veglione in strada. Dalle 23,15 i clienti dell’hotel potranno scendere nel viale e partirà la festa. Abbiamo pensato a un target di famiglie. Vuole essere un Capodanno di festa per tutti".

La serata partirà poco distante dal porto canale e non sarà chiusa ai soli clienti. "Vogliamo aprirla a chi vorrà fare festa divertendosi con noi – riprende l’albergatore –. In passato l’abbiamo fatto nel 2019 ed è stato bellissimo. Oggi vogliamo ripeterci". Musica e balli fino a notte fonda dopo avere brindato all’anno nuovo. Poco distante, in piazzale Ceccarini andrà in scena il Capodanno organizzato dal Comune con Discoteca romantica, uno spettacolo evento a ingresso libero che partirà alle 22. A mezzanotte il brindisi a cui seguiranno djset e lo spettatolo pirotecnico.

Dall’altra parte del porto si farà festa con l’hotel Dory. Nel 2019 furono davvero in tanti. "Vorremmo ripeterci. Sarà un momento per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in modo spensierato". Nel frattempo l’ottimismo vola.

Negli ultimi giorni le prenotazioni per il periodo di Capodanno stanno crescendo sensibilmente e il Dory non è fa eccezione. "Per il veglione al ristorante non abbiamo più posti a disposizione. Già la settimana scorsa abbiamo esaurito le disponibilità. Tra le due strutture, il Dory e il residence, abbiamo circa una ventina di stanze ancora a disposizione, ma solo come B&B". Le richieste di prenotazioni stanno arrivando in tanti altri hotel. Guardando alle offerte presenti nei portali in rete, ad oggi sono circa un centinaio le strutture alberghiere che saranno aperte nel periodo di fine anno. A queste si aggiungono diversi residence e appartamenti in affitto. Mediamente i prezzi che si trovano in rete non sono alti nonostante si tratti del periodo di fine anno. Nella maggior parte delle strutture, tolti i quattro stelle, si riesce a soggiornare con cifre entro gli 80 euro a notte. A fare la differenza è il cenone, che fa lievitare i prezzi.

Andrea Oliva