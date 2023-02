Capolarato a Riccione, costretti a lavorare per 15 euro al giorno: blitz dei carabinieri

Lavoratore (immagine di repertorio)

Riccione (Rimini), 27 febbraio - Sfruttamento dei lavoratori. Questa l'accusa mossa a tre persone nei cui confronti sono state eseguite ordinanze cautelari personali da parte dei carabinieri della compagnia di Riccione e dell'ispettorato del lavoro di Rimini, con la collaborazione del Nas di Bologna.

Il provvedimento cautelare è il risultato di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, iniziata nel luglio 2022 a seguito della segnalazione di un cittadino straniero sulle condizioni di lavoro e le minacce e ritorsioni a cui era sottoposto. Le investigazioni, svolte anche attraverso attività tecniche, pedinamenti e servizi di osservazione, hanno consentito, almeno allo stato attuale delle indagini, di acquisire un quadro di gravità indiziaria per fenomeni di caporalato.

Nello specifico, i militari avrebbero ricostruito la corresponsione di retribuzioni in maniera palesemente difforme rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, malattia e ferie, la reiterata violazione delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti.

Dalle investigazioni a oggi svolte è emerso che ci si approfittava delle condizioni di vulnerabilità delle vittime (tutti lavoratori stranieri extracomunitari, privi di alcun effettivo radicamento nel territorio e di cui due irregolari), impiegati su turni di lavoro anche di oltre 15 ore, con una retribuzione sproporzionatamente inferiore a quella dovuta. Ad alcuni venivano trattenuti i passaporti, permessi di soggiorno, cellulari e d effetti personali vari. Le condizioni alloggiative erano degradanti: alcuni lavoratoti venivano fatti dormire addirittura all’interno dei locali dell’attività commerciale, nello specifico, un ripostiglio, sopra la cella frigorifera e, in un caso, persino all’interno dell’autovettura del datore di lavoro.

A causa delle pessime condizioni di lavoro e del trattamento loro riservato, i lavoratori non resistevano molto e venivano sostituiti da nuove vittime.

Il gip del tribunale di Rimini ha disposto gli arresti domiciliari per due degli indagati e la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il terzo indagato; il sequestro preventivo dei beni mobili dei tre indagati per un importo pari a 25mila euro, che costituisce il corrispettivo delle prestazione non retribuite, nonché dell’esercizio commerciale.