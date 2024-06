Capriati e Villalobos in consolle. Un’estate Galactica al Cocoricò

Un’estate in Piramide. Dopo il successo di Music on, il format di Marco Carola tornato in Italia per la prima volta dopo oltre 10 anni sul nuovo palco Horizon a fianco della Piramide, e l’inaugurazione di Mudi Museo Discoteca, il primo museo di arte contemporanea dentro un club, il Cocoricò è pronto a tornare in pista per un’estate con grandi dj e notti da vivere. Da Anversa arriverà il 29 giugno Amelie Lens, regina della techno, pronta a portare energia in pista. Nelle stesse serate ci sarà anche Mattia Trani, tra i nomi più talentuosi del panorama italiano. Tornano anche le serate Memorabilia, lo storico appuntamento del Cocoricò con Cirillo e il Principe Maurice, mentre cresce l’attesa per la nuova edizione del festival Galactica, che si dividerà tra la Rimini Beach Arena e il Cocoricò, con icone quali Nina Kraviz, Indira Paganotto, I Hate Models, Luca Agnelli, V111, 999999999 e molti altri. Questo e tanto altro per la Piramide dove sono attese notti con alla consolle Joseph Capriati e Chris Stussy il 14 agosto, Ricardo Villalobos il 15 agosto, Enrico Sangiuliano il 17 agosto, Ilario Alicante il 24, ed anche la serata di Loco Dice il 31 agosto e molti altri set per un’estate che non avrà soste. Il Cocoricò vuole tornare a dettare il ritmo nel clubbing internazionale e vuole farlo portando novità che vanno oltre le semplice serate tra gli effetti luminosi della Piramide che illumina la collina riccionese. Con Mudi sono arrivate solo nella giornata di inaugurazione circa 2mila persone per assistere a un museo vivo e vibrante immersi nelle opere che hanno preso vita con performance all’interno del locale. Quella che sta per iniziare sarà un’altra estate da vivere in pista insieme anche al set dell’eclettico Clonee e ai party dell’iconica 44 Label. Ma sarà anche l’occasione per legare un luogo iconico come il Cocoricò alla spiaggia della Riviera con il festival Galactica che si dividerà il 3 di agosto tra la sabbia della Rimini Beach Arena e la collina riccionese.

Andrea Oliva