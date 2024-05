Capriolo fatto a pezzi. Attenti, i lupi son tornati

Poteva sembrare una scena da film dell’orrore, invece no, era tutto vero: non poteva credere ai suoi occhi l’imprenditore corianese che ieri mattina nell’andare verso il suo capannone, a Sant’Andrea in Besanigo, ha visto in un campo un capriolo sgozzato e per metà massacrato dai morsi di un animale. È successo vicino via Ponte Rossa dopo la fattoria didattica della Grabo, a pochi passi dal fiume. I sospetti sono subito caduti sui lupi che qualcuno in passato dice di aver avvistato. Sta di fatto che quel ritrovamento ha sconvolto sia chi si è trovato sul posto, sia chi nel piccolo borgo ha appreso la notizia con un velocissimo tam tam. Così anche le immagini del povero animale in un battibaleno sono rimbalzate di chat in chat, moltiplicando i commenti. Tanto più negli ultimi anni nel Corianese di avvistamenti di lupi ce ne sono stati diversi, anche in altre frazioni. C’è chi se li è trovati davanti al cancello di casa, chi ha dovuto soccorrere il proprio cane ferito e chi ha visto sparire qualche gallina. È ’inquietante anche il fatto che alcune signore del posto solite a portare il proprio cane a spasso, i giorni scorsi abbiano notato in zona dei bocconcini che si suppone fossero avvelenati per fungere da esca per cani e cinghiali. Su quanto è successo ieri è stato messo al corrente anche Pierpaolo Agostini del comitato cittadino di Sant’Andrea in Besanigo. Al comando della Polizia locale di Riccione, che copre pure il territorio corianese, invece, al momento sull’episodio non è giunta alcuna segnalazione. Si cerca intanto di capire se il capriolo massacrato possa essere quello che a metà aprile era sceso fino al parco Chico Mendes, a Riccione, dove in seguito al ferimento di una persona, probabilmente per una reazione aggressiva dovuta alla presenza di cani, era scattata l’ordinanza di chiusura, sospesa la scorsa settimana. Dell’animale, che doveva essere catturato infatti dopo quell’isolato episodio non si è più ritrovata traccia.

Nives Concolino