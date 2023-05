Capucci illude Ma l’Happy va ko

Era una di quelle partite, la trasferta a Castel San Pietro, dove la sconfitta si poteva tranquillamente mettere in conto, non fosse altro perché le padrone di casa della Magika guardano tutte le rivali dall’alto verso il basso in questa poule promozione di basket B femminile. E l’Happy Rimini, pur disputando una partita dignitosa, alla fine non ha stretto niente nel pugno (80-61 lo score). Capucci (in foto) e compagne hanno chiuso il primo quarto avanti (18-19), per scivolare poi indietro nei due periodi centrali, con la Magika che realizzava canestri difficili, mentre l’Happy lasciava sul ferro anche qualche comoda conclusione. Il tabellino: Novelli 2, Mecozzi 2, Pratelli, E. Duca 11, Pignieri 8, N. Duca 10, Borsetti, Capucci 21, Benicchi, Mescolini, Gambetti 2, Mongiusti 5. All.: Maghelli.