Carabiniere porta la figlia la scuola e arresta ladro

Rimini, 19 gennaio 2025 – Blocca il ladro dopo aver accompagnato la figlia a scuola. Ad arrestare il malvivente è stato un carabiniere fuori servizio, che l’ha fermato dopo un breve inseguimento. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Rimini. Il militare era andato a portare la bambina a scuola e aveva parcheggiato l’auto in strada. Un 39enne marocchino, approfittando della sua assenza, si era intrufolato nella macchina del carabiniere per rubare il portafoglio. Ma il militare è tornato all’auto in tempo per accorgersi del furto e ha inseguito il ladro, bloccato dopo una breve fuga a piedi. Il marocchino è stato arrestato, e ora si trova in carcere. Il giudice ha convalidato l’arresto: il processo per il 39enne (che aveva altri precedenti) prenderà il via a marzo.