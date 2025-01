Il militare indagato: “Grazie per la solidarietà”

Rimini, 6 gennaio 2025 – “Sono molto riconoscente e grato a tutti coloro i quali in questi giorni mi hanno dimostrato vicinanza. Grazie per tutte le manifestazioni di affetto dimostrate”.

Sono queste le parole che il luogotenente Luciano Masini, modenese, indagato per eccesso colposo di legittima difesa, rivolge tramite il proprio avvocato, Tommaso Borghesi, a tutte le persone che a migliaia da dopo i fatti di Capodanno lo hanno contattato o anche solo indirettamente hanno espresso tutta la propria solidarietà e gratitudine al carabiniere.

Il luogotenente Masini, originario del Modenese, è sotto inchiesta per avere ucciso con cinque colpi sparati con la pistola di ordinanza il 23enne egiziano Muhammad Sitta, al culmine di una serie di aggressioni che il giovane ha perpetrato a Villa Verucchio la notte di Capodanno.

Proprio per questo, per “avere difeso la comunità”, come aveva già spiegato Masini al suo avvocato, la stessa Villa Verucchio in questi giorni si è mobilitata per il comandante della stazione locale. Sul web è così partita una raccolta fondi per sostenere le spese legali che il comandante Masini potrebbe dover trovarsi a fronteggiare a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati (“atto dovuto”, come chiarito dal procuratore di Rimini).

La raccolta ha già raggiunto quota 35mila euro, attraverso quasi 1.500 donazioni compiute in pochi giorni e una quota 40mila che dovrebbe essere sfondata da un giorno all’altro. Sulla colletta in sé però il carabiniere non si è esposto. Mentre il mondo della politica, versante centrodestra, continua ad alimentare il dibattito politico sulla sicurezza sostenendo l’operato del comandante di Villa Verucchio.