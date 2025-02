Carabiniere sventa il furto della sua auto

Cercano di rubare un’automobile, ma il proprietario è un carabiniere che immobilizza uno dei due ladri e lo fa arrestare. Giovedì sera due tunisini hanno cercato di mettere in moto una Mercedes parcheggiata nella zona Paese. Il militare, proprietario della vettura, accortosi della situazione, si è precipitato sul luogo. Ne è nata una colluttazione con uno dei due malviventi, finita con l’arresto del tunisino per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere ha riportato sette giorni di prognosi per i colpi ricevuti.