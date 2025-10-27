Carabiniere uccise accoltellatore nella notte di Capodanno, caso archiviato: “Non aveva scelta”

Rimini, 27 ottobre 2025 – Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Rimini disponendo l’archiviazione del procedimento a carico del carabiniere che, nella notte di Capodanno, sparò e uccise un giovane a Villa Verucchio, il 23enne egiziano Muhammad Sitta.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la notte dell’episodio il maresciallo Luciano Masini, 55 anni, si trovava di fronte a una situazione concitata, in cui avrebbe agito — come scrive la Procura — “senza possibilità di scelta”.

Dopo mesi di indagini, audizioni e perizie, i magistrati riminesi hanno ritenuto che il comportamento del militare fosse giustificato dalle circostanze, escludendo quindi la necessità di un processo.

L’indagine e i fatti di Capodanno

Il comandante della stazione dei carabinieri di Verucchio, Luciano Masini era stato indagato (ma non sospeso dal servizio) per eccesso di difesa dopo i fatti della notte di Capodanno. “Sono tranquillo. Ho fatto il mio dovere per difendere l’incolumità altrui”, aveva sempre ribadito in questi mesi Masini tramite il suo avvocato, Tommaso Borghesi. Per il paese, Masini è sempre stato un eroe.

Il militare, la sera di Capodanno, aveva esploso 5 proiettili contro l’egiziano aver sparato alcuni colpi a terra nel tentativo di dissuadere l’egiziano, che non si è fermato e ha tentato di aggredire lo stesso carabiniere.

In uno dei video girati dai passanti si vedeva Masini urlare all’egiziano “Fermati! Vuoi morire?” per poi esplodere i primi colpi. Dodici i colpi sparati in tutto da Masini con la pistola d’ordinanza. Il carabiniere era a circa un metro da Sitta, quando ha esploso i colpi mortali.

Sitta la notte di Capodanno aveva aggredito e accoltellato alcune persone presenti in piazza a Villa Verucchio, scatenando il panico tra i presenti: prima un ragazzo di 18 anni che era alla macchinetta delle sigarette, poi un altro 18enne, amico del primo ragazzo aggredito. Poi, ancora, una coppia di anziani turisti di Roma. Il 23enne continuava a brandire il coltello in mano: infine l’arrivo del carabiniere eroe che ha cercato di difendere i cittadini presenti in piazza.