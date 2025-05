Carabinieri col pattino salvano uomo in mare

Erano le 4.15 di notte, domenica scorsa, quando una pattuglia del Radiomobile di Rimini è eroicamente intervenuta nei pressi del porto canale di Bellaria Igea Marina, dove i militari sono intervenuti con urgenza, temendo per l’incolumità del proprietario di un automobile abbandonata proprio vicino all’ingresso marittimo. Il proprietario, un uomo di 76 anni poco prima infatti aveva manifestato intenti suicidi ai propri familiari. I carabinieri dunque, giunti sul posto, constatata l’assenza di persone a bordo del veicolo e considerata la vicinanza al mare, hanno immediatamente avviato le ricerche lungo la banchina del porto canale.

Dopo pochi minuti, i carabinieri hanno individuato una voce flebile dell’uomo, che si trovava aggrappato a uno scoglio a distanza dalla riva e in stato di grave ipotermia. In attesa dei mezzi di soccorso marittimi, i carabinieri del Radiomobile, valutata l’urgenza, hanno dunque deciso di intervenire direttamente. Recuperato un pattino da salvataggio da un bagno vicino, si sono lanciati in mare aperto riuscendo a raggiungere l’uomo e salvarlo prima di affidarlo alle cure dei sanitari.

A dare notizia dell’intervento è l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri dell’Emilia-Romagna che esprime "profondo apprezzamento per il tempestivo e risolutivo intervento compiuto". L’Usic sottolinea dunque "il valore umano e professionale di questo gesto, che va ben oltre il normale adempimento del dovere. Episodi come questo rappresentano un chiaro esempio della dedizione, del coraggio e del senso di responsabilità che quotidianamente contraddistinguono l’operato dei carabinieri, spesso impegnati in situazioni ad alto rischio per tutelare la vita e la sicurezza dei cittadini. Un ringraziamento sentito ai militari intervenuti, esempio concreto di servizio allo Stato".