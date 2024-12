Carabinieri, in pensione il comandante Cabras

Il luogotenente Roberto Cabras andrà in pensione il 1° gennaio, dopo cinque anni alla guida della stazione carabinieri di Bellaria Igea Marina. Della quale ha assunto il comando dal dicembre 2019, quandò subentrò ad Antonio Amato. "La nostra è una comunità alla cui sicurezza ha dato tanto, in questi anni, il luogotenente Roberto Cabras – ha detto il sindaco nel saluto di fine anno nel palazzo municipale, alla presenza dello stesso Cabras, a lungo applaudito – il cui comando della locale stazione dei carabinieri volge al termine per il meritato pensionamento. Un incarico ricoperto con professionalità, competenza, onore, ma anche senso di appartenenza, valori che hanno contribuito a importanti operazioni e brillanti risultati ottenuti dall’Arma durante il suo comando. A Roberto Cabras, il mio sincero grazie e la gratitudine di tutta Bellaria Igea Marina". Classe 1962, Cabras è entrato nell’Arma nel 1983. Nel suo curriculum due missioni operative in Medio Oriente.