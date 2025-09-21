Carabinieri, nuovo comandante del Radiomobile

Cambio al vertice del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Rimini. Da pochi giorni al comando è arrivato il sottotenente Francesco Moscariello, ufficiale giovane ma già con un percorso ricco di esperienze. Proviene dalla compagnia carabinieri di Roma ed è originario della provincia di Salerno.

Moscariello ha alle spalle una laurea in giurisprudenza conseguita all’università di Camerino, una specialistica in gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’Unione Europea e, a completare il quadro, una laurea in scienze giuridiche della sicurezza ottenuta a Tor Vergata. Arruolato nell’Arma nel 2015, ha frequentato il corso triennale marescialli, per poi passare alla Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze come comandante di squadra in ambito addestrativo. Successivamente è stato trasferito a Roma, alla stazione di San Lorenzo in Lucina. La promozione a sottotenente, nel 2023, lo ha portato a frequentare il 6° corso ufficiali dell’Arma, concluso con l’incarico che oggi lo vede insediarsi a Rimini. Il neo comandante è stato accolto dal colonnello Ruggero Gerardo Rugge, comandante provinciale, che gli ha rivolto un caloroso in bocca al lupo per il nuovo incarico. Moscariello prende il posto del capitano Ernesto Maria Califri, destinato a guidare la compagnia carabinieri di Cammarata, in provincia di Agrigento.Intanto, sul fronte dei carabinieri forestali, un’altra novità riguarda l’Emilia Romagna. A guidare il comando regionale un volto già noto a Rimini: il colonnello Aldo Terzi, in passato comandante provinciale riminese, che ha preso il posto del colonnello Gaetano Palescandolo, destinato alla Scuola forestale carabinieri di Cittaducale.