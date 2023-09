Carabinieri, Rugge al comando: "Stagione di tensioni sociali: l’Arma sia vicina ai cittadini"

Quella dei carabinieri è una "funzione sociale il cui esercizio richiama anche l’ardua lotta contro le minacce della criminalità e la difesa delle persone fragili". Per questo "sono convinto che si debba continuare a dare un deciso impulso all’attività di controllo del territorio e di vicinanza alla popolazione". Sono queste le parole del neo comandante provinciale dei carabinieri di Rimini, il colonnello Ruggero Gerardo Rugge (foto Migliorni), che ieri mattina ha incontrato ufficialmente la stampa. Dopo i colloqui con il procuratore capo Elisabetta Melotti, il prefetto Rosa Maria Padova e gli altri rappresentanti delle forze dell’ordine, oggi sarà la volta del sindaco Jamil Sadegholvaad. Nel presentarsi, Rugge ha voluto anzituto "rivolgere un ringraziamento a chi mi ha preceduto alla guida del comando provinciale, il colonnello Mario La Mura". Rugge,46 anni, di origini salentine, dopo un impiego all’estero di lunga durata come esperto per la sicurezza a Sarajevo, approda a Rimini con un bagaglio di esperienze molto variegato. Terminata l’Accademia militare, nel 2022 ha iniziato la sua carriera a Firenze nell’ambito dell’organizzazione mobile per poi recarsi in missione di pace in Bosnia-Erzegovina. Rientrato in Italia ha assunto l’incarico di comandante del nucleo operativo e radiomobile di Roccella Jonica (Reggio-Calabria), successivamente quello di comandante delle compagnie di Siniscola (Nuoro) e Corsico (Milano), e nel 2016, quello di comandante del reparto operativo e nucleo investigativo della provincia di Monza-Brianza. Presso il comando generale dell’Arma ha ricoperto nell’ambito del II Reparto, presso l’ufficio polizia militare e di stabilità e cooperazione internazionale. Numerose le esperienze operative all’estero, non solo in Bosnia-Erzegovina, ma anche in Iraq, quale ufficiale anti-terrorismo, e in Afganistan, dove era responsabile del coordinamento delle operazioni anti-corruzione. "Stiamo vivendo una stagione di forti tensioni sociali – ha spiegato Rugge durante l’incontro con la stampa – l’Arma deve fare la sua parte dando segnali di vicinanza tangibili alla popolazione e contribuendo per quanto possibile a rafforzare la percezione della sicurezza".