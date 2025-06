Carambola in moto . Paura per una 15enne

È di due feriti gravi il bilancio del violento incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12.30, sul lungomare di Rimini, precisamente in viale Regina Elena, all’altezza dell’incrocio con via Giulietta degli Spiriti, in piena zona mare. A scontrarsi sono stati una moto Honda di grossa cilindrata e una Ford Puma. A bordo del motociclo viaggiavano un uomo di 48 anni e la figlia di 15 anni. Alla guida dell’auto, invece, c’era una giovane donna, sotto choc ma illesa. La dinamica dello scontro è ora al vaglio della Polizia locale di Rimini, giunta rapidamente sul posto per effettuare i rilievi tecnici e coordinare il traffico. L’impatto è stato particolarmente violento. Secondo una prima ricostruzione, la moto procedeva lungo viale Regina Elena quando ha urtato il lato anteriore sinistro della Ford, che a quanto pare stava per effettuare una svolta a sinistra. Dopo il contatto, i due occupanti della Honda sono stati sbalzati sull’asfalto con forza.

Le condizioni della minorenne hanno subito fatto temere il peggio: è stata stabilizzata sul posto dai sanitari del 118 e quindi caricata sull’elicottero di soccorso decollato pochi minuti dopo verso l’ospedale Bufalini di Cesena. Anche il motociclista ha riportato traumi e ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ambulanza sempre al Bufalini. Nonostante la gravità dell’incidente, i feriti non sarebbero in pericolo di vita, anche se restano sotto stretto monitoraggio da parte del personale medico. Al momento dell’impatto, numerosi bagnanti e turisti stavano camminando lungo il viale o si trovavano nei dehors dei bar e dei ristoranti della zona, e hanno assistito attoniti alla scena.