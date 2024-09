Carambola sul cavalcavia. Traffico in tilt

Tanta paura e traffico in tilt. Mattina di passione per gli automobilisti riminesi per via di un brutto incidente. Una carambola ha avuto luogo ieri intorno alle 8.30 sul cavalcavia della Marecchiese, creando notevoli disagi ai tanti che a quell’ora si erano messi al volante per andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola. Il protagonista dell’incidente è un giovane automobilista alla guida di una Toyota Yaris, che, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo mentre si dirigeva verso Bellaria. Secondo le prime ricostruzioni, la Yaris ha urtato una Fiat Tipo prima di cappottarsi, terminando la sua corsa con le ruote all’aria. Fortunatamente, il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, senza riportare ferite gravi. Immediatamente dopo l’accaduto, sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa, causando lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni. La Polizia locale di Rimini ha regolato il traffico, mentre gli agenti della Polizia stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Fortunatamente, anche le persone a bordo della Fiat Tipo sono uscite illese dall’incidente. Le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e di assistenza al conducente della Yaris hanno portato a un rallentamento significativo del traffico nella zona, che ha ripreso a scorrere normalmente solo dopo il termine delle operazioni di soccorso. Agli agenti della polizia stradale spetta il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente che per fortuna si è concluso senza gravi conseguenze. Discorso diverso per quanto riguarda il traffico, rimasto congestionato a causa dei rallentamenti.