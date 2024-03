Carambola sulla Superstrada. Distrutte due auto parcheggiate

Si urtano lungo la Superstrada e schizzano contro le auto parcheggiate. Quattro, alla fine, le vetture coinvolte ieri mattina in un incidente i via 5 febbraio. Erano da poco passate le dodici quando una Jaguar elettrica e una Bmw X5, entrambe nella stessa direzione di marcia, da Rimini verso San Marino Città, si toccano. Secondo una prima ricostruzione il conducente della Jaguar stava percorrendo sulla corsia di marcia, mentre l’uomo alla guida della Bmw lo stava sorpassando. Entrambi, probabilmente a velocità elevata. Quando si sono urtati. Il contatto e la velocità hanno fatto il resto con le due auto che sono schizzate fuori strada. La Jaguar ha urtato un muretto riuscendo fortunatamente a schivare una pianta. La Bmw ha finito la propria corsa contro due vetture parcheggiate davanti ai negozi sulla Superstrada. Negozi che si sono salvati, ma soltanto di pochissimi metri. E, per fortuna, in quel momento non c’erano persone davanti a quelle attività commerciali. A bordo delle due auto un 80enne e un 72enne. Che sono stati portati all’ospedale di Stato per accertamenti, dopo il duro impatto. Praticamente illeso il primo, con una contusione al volto e qualche costola rotta il secondo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Civile con una squadra della sezione anticendio per i rilievi del caso. Ma anche per regolare il traffico considerando che una delle due carreggiate è stata chiusa per i rilievi del caso.