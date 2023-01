Carburante, ecco la stangata "Riminesi in fuga a San Marino"

La stangata è servita. Il 2023 è cominciato con un tuffo al cuore per gli automobilisti riminesi. La batosta – messa in preventivo, ma non per questo meno dolorosa – è arrivata tra capo e collo il 1° gennaio, al momento di fare rifornimento, gettando nello sconforto tutti i cittadini abituati a muoversi su quattro ruote. Le tariffe esposte fuori dai distributori schizzate magicamente verso l’alto nell’arco di poche ore, mentre ancora si brindava al nuovo anno. Colpa dello stop al taglio delle accise, che ha infiammato i prezzi delle colonnine di tutta Italia. Secondo Confesercenti, l’aumento andrà ad incidere per 300 euro in più a famiglia alla fine dell’anno. Venuto a decadere il provvedimento che calmierava le tariffe del carburante varato dal Governo Draghi, si ipotizza che ogni pieno di benzina costerà in media 15 euro in più rispetto a dieci mesi fa. Le associazioni di categoria hanno parlato di aumenti pari a 30 centesimi su un litro di benzina o gasolio rispetto a marzo scorso, e di 18 centesimi al litro rispetto a dicembre. Così, anche a Rimini, negli ultimi giorni del 2022, si sono formate lunghe code nei pressi delle stazioni di servizio: consapevoli dei rincari in...