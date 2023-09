Prezzi carburante, la Finanza multa 12 distributori a Rimini

Rimini, 20 settembre 2023 – Nel periodo del controesodo estivo, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno proseguito l'attività di controllo a tutela dei cittadini in materia di trasparenza dei prezzi del carburante per autotrazione, anche in ragione della notevole instabilità che ne condiziona la tendenza. A partire dall'inizio del mese di agosto sono stati 15 gli interventi operati nei confronti di impianti attivi sulla rete stradale, 7 dei quali con esito irregolare.

I controlli della Guardia di Finanza (foto Migliorini)

Sono state contestate 12 violazioni di cui 5 per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione al portale 'Osservaprezzi carburanti', istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e 7 per l'irregolare esposizione dei prezzi commercializzati. L'attività in corso proseguirà anche nei prossimi mesi in tutta la provincia riminese e sarà finalizzata, in particolare, a verificare il rispetto della normativa vigente.