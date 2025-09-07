Il carcere di Dassilva: preghiere e volontariato in attesa del processo

Rimini, 7 settembre 2025 – Manca poco più di una settimana all’udienza che segnerà l’inizio del processo a carico di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nel garage della sua abitazione di via del Ciclamino la sera del 3 ottobre 2023.

Il prossimo 15 settembre l’uomo comparirà davanti alla Corte d’Assise di Rimini, dopo che il gup Raffaele Deflorio lo scorso luglio ha disposto il rinvio a giudizio, riconoscendo le aggravanti della premeditazione, della crudeltà, dei motivi abietti e dell’approfittamento della minorata difesa della vittima. “Louis in questi giorni è sereno – spiega l’avvocato Riario Fabbri, che lo difende insieme al collega Andrea Guidi –. Sta vivendo l’attesa dell’udienza con tranquillità perché confida molto negli elementi fonici. Ha sempre ribadito che quella sera non era presente e per noi questo è un dato fondamentale. Non è in sciopero della fame, prega ed è impegnato in attività di volontariato in carcere. La nostra posizione resta chiara: siamo convinti della sua innocenza”. La vicenda processuale si annuncia complessa, anche per il peso dell’incidente probatorio disposto sull’audio registrato da una telecamera condominiale. La registrazione conterebbe suoni riconducibili al momento dell’aggressione della pensionata e, secondo la Procura, anche voci di persone. Per i difensori, invece, si tratta solo di suoni indistinti, non riconducibili a parole umane.

L’analisi, affidata ai periti dal gip Vinicio Cantarini, si concentrerà su tre fasce orarie: il pomeriggio del 3 ottobre, quando intorno alle 17.30 Loris Bianchi scese per due volte nei garage di via del Ciclamino, anche insieme con il padre Duilio (quesito annesso all’incidente probatorio a seguito di integrazione del 21 giugno, ndr) e soprattutto nel lasso temporale compreso tra le 21.45 e le 23.15 del 3 ottobre, momento in cui si consumò il delitto, e dalle 7.50 alle 8.30 del mattino successivo, quando venne scoperto il corpo.

Dassilva, in carcere dal luglio 2024 come unico indagato per il delitto, secondo la Procura avrebbe agito per amore nei confronti della nuora della vittima, Manuela Bianchi, con cui aveva una relazione extraconiugale. Una tesi che i suoi avvocati respingono. “Riteniamo che da questo incidente probatorio (i cui esiti saranno relazionati il 7 novembre, ndr) possano emergere elementi a nostro favore – aggiunge Fabbri –. Dassilva sostiene con convinzione che quella sera non si trovava nel garage di via del Ciclamino, dunque è improbabile per non dire impossibile che possa essere stata registrata la sua voce. C’è una consulenza dell’accusa che dice che in quelle registrazioni si sentono delle voci. Noi abbiamo una consulenza che dice l’opposto, cioè che non si sentono suoni ascrivibili a voci umane. Uniamo le nostre risultanze scientifiche a quanto dichiarato da Louis e pensiamo che ci siano elementi utili per la nostra difesa”.