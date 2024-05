"Carcere sovraffollato, celle senza acqua calda"

"Sono passati 13 mesi dal consiglio comunale tenuto nella casa circondariale di Rimini. La situazione è caratterizzata ancora da molte criticità". A riferirlo è Ivan Innocenti del Partito radicale che ha stilato un bilancio ricavato dalle visite periodiche dell’Ausl Romagna e del partito "che ho inoltrato alle istituzioni riminesi". Il periodo analizzato va dal 9 novembre 2022 al 2 aprile 2024. La situazione "si presenta con un sovraffollamento medio di 123,30% con punte di oltre il 140%. Al 2 aprile 2024 erano 137 i detenuti presenti, la media del periodo è di 145 detenuti presenti. La sezione più critica per questo parametro è la sezione 2". Poi c’è il ’caso prima sezione’. "È vetusta. Le celle non hanno acqua calda e i bagni sono privi di doccia e lì c’è l’angolo cottura. Dal 2021 l’Ausl indica questa sezione come rischiosa per la salute".