Card docenti ai precari Accolto il ricorso della Cgil

Settantaquattro lavoratori precari della scuola si vedono riconosciuto il diritto alla card docenti da 500 euro come i loro colleghi di ruolo. Il tribunale di Rimini ha infatti accolto il ricorso della Flc-Cgil, presentato dall’avvocato Matteo Urbinati. La sentenza del giudice Lucio Ardigò dà ragione ai 74 insegnanti in servizio con contratti annuali a tempo determinato che si erano rivolti al sindacato. "Si tratta – spiega Simonetta Ascarelli, segretaria generale della Flc-Cgil – di un altro passo verso la piena equiparazione dei diritti dei precari della scuola, che da tempo chiediamo".

Un passo indietro. La legge 107 del 2015 (la ‘Buona scuola’, promossa dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi) introdusse la card – con un plafond di 500 euro – riconosciuta ogni anno solo al personale di ruolo e utilizzabile per la formazione, per l’acquisto di libri e per abbonamenti a riviste, spettacoli e materiale informatico, con lo scopo di sostenere l’aggiornamento dei docenti. "Peccato – l’analisi della Flc-Cgil – che la legge escluda i precari. La disparità di trattamento è apparsa subito evidente e sulla scorta di importanti pronunce della Corte europea sono stati accolti i ricorsi promossi dalle strutture territoriali del nostro sindacato. La vittoria di Rimini si innesta infatti su una scia di sentenze favorevoli che hanno sistematicamente condannato il ministero dell’Istruzione (ora anche del Merito, ndr) a garantire ai precari pari trattamento in tema di aggiornamento e formazione". Ora la vicenda è approdata in Parlamento: sono in corso le procedure di conversione in legge del decreto legge ‘Salva-infrazioni’, "ovvero – precisa la Flc-Cgil – di quel provvedimento attuativo degli obblighi sanciti dall’Ue per cui l’Italia è stata più volte oggetto di procedure di infrazioni, tra cui l’abuso dei contratti a termine proprio per il personale docente e per il mancato riconoscimento della card". Nel corso dell’ultima assemblea, Ascarelli ha espresso soddisfazione per l’accoglimento del ricorso, anche se "la contrattazione avrebbe permesso di assicurare ai lavoratori quello che è un diritto". E resta il problema del precariato nelle scuole: sono almeno 3mila i contratti a tempo determinato sottoscritti in provincia di Rimini.