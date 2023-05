Caregiver day: si parte al palazzo del Turismo con il convegno sul tema ‘dopo di noi’

‘Dopo di noi’. Si chiama così la serie di incontri per riflettere e offrire anche nozioni sulle situazioni che sempre più famiglie si trovano ad affrontare nell’accudire un parente anziano,un ammalato, o un figlio con disabilità. Il ciclo di appuntamenti organizzato dalle amministrazioni del distretto socio sanitario di Riccione inizieranno il 27 maggio alle 15,30 al palazzo del Turismo. L’incontro, promosso dal Lions club con la collaborazione del collegio notarile di Forlì-Cesena e Rimini, vedrà gli interventi dei notai Alessandro Turroni ed Elena Pinto su ‘Legge a tutela dei disabili’ e ‘Amministrazione di sostegno’. "Il tema coinvolge non solo le famiglie ma l’intera comunità. È fondamentale interrogarsi e questo convegno darà l’opportunità a famiglie, operatori e cittadini di conoscere e mettere a fuoco il tema dal punto di vista normativo e sociale. Un progetto quello del ‘Dopo di noi’ che anche il nostro Distretto ha attivato e che prevede interventi finalizzati a garantire assistenza, indipendenza e autonomia ai disabili gravi rimasti privi di sostegno. Dare la possibilità di fare un percorso per raggiungere la massima autonomia è un risultato e una conquista sociale" spiega Gianluca Garulli, assessore alla Sanità. Seguiranno incontri il 28, 30 e 31 maggio e l’8 giugno.