Carfagna e Ferraris inaugurano il ritorno dei filosofi a Cattolica

Cosa sta succedendo da quando l’intelligenza artificiale ha fatto irruzione nella nostra vita? Se e come si sta sostituendo al pensare? E soprattutto, alla luce di questa rivoluzione, a che cosa serve pensare? Con questi interrogativi attuali si apre questa domenica, 23 marzo, alle ore 17 al Centro Culturale Polivalente, la storica rassegna "Che cosa fanno oggi i filosofi?" che vede protagonisti del primo dialogo Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica all’Università di Torino, e Barbara Carfagna, giornalista e volto noto di Rai 1 per la quale conduce "Codice, la vita è digitale", programma da lei ideato e che le è valso il Premio Biagio Agnes nel 2024.

I due ospiti saranno moderati dal curatore della rassegna Claudio Paolucci, ordinario di Semiotica e Filosofia del linguaggio all’Università di Bologna, e si confronteranno sul titolo dell’incontro "A che cosa serve pensare? Le sfide dell’intelligenza artificiale". La rassegna, ideata nel 1980 da Umberto Eco e Marcello Di Bella, organizzata dall’Assessorato alla cultura e diretta oggi dal cattolichino Paolucci, che fu allievo di Eco, si alterna in 4 incontri tra filosofia e non-filosofia nell’originale format che mette in dialogo filosofi con professionisti di altri settori, come artisti, grafici, giornalisti su temi che animano il dibattito contemporaneo. Tutti gli appuntamenti della rassegna (il prossimo sarà domenica 30 marzo su filosofia e fumetto) si terranno al Centro Culturale Polivalente, alle ore 17.00.

lu.pi.