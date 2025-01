‘Cari nonni’, che tesoro . La spesa, il teatro e le carte. Dalla parte degli anziani soli

"I nonni sono il tesoro della famiglia". Così scriveva Papa Francesco qualche anno fa, e non c’è frase più bella per raccontare l’anima di ‘Cari nonni’, l’associazione di volontariato nata il 23 luglio scorso con un obiettivo chiaro e nobile: regalare agli anziani compagnia, sorrisi e la possibilità di sentirsi ancora parte viva della comunità. Da ottobre, ‘Cari nonni’ ha avviato due corsi di formazione per i suoi volontari, persone di ogni età, unite dalla voglia di donare tempo ed energia a chi ne ha più bisogno. Martedì prossimo si terrà l’ultimo incontro, un laboratorio pratico pensato per affinare le competenze necessarie a creare relazioni di aiuto efficaci e sincere. Ma cosa fanno i volontari di ‘Cari nonni’? Semplicemente, stanno accanto agli anziani soli, parlano con loro, leggono un libro insieme, giocano a carte, li accompagnano a trovare vecchi amici o nei luoghi del cuore. Piccoli gesti che scaldano il cuore. Li portano a fare la spesa, a teatro, o in chiesa, se lo desiderano. Non sostituiscono l’assistenza sanitaria, ma offrono una presenza amica e rassicurante. L’idea di ‘Cari nonni’ nasce da una storia vera, quella della psicologa riminese Vittoria Maioli Sanese e di suo marito Nicola. Durante la malattia di Vittoria (scomparsa il 18 gennaio 2024), un gruppo di amici li ha sostenuti con una presenza costante e discreta, una "carezza del Signore", come la definisce Nicola. Da qui è nato il desiderio di regalare questo calore umano a chiunque ne abbia bisogno. Oggi l’associazione, guidata dalla presidente Franca Canini, ex coordinatrice di Rsa in pensione, conta 50 volontari e accoglie con entusiasmo chiunque voglia mettersi in gioco. I corsi di formazione gratuiti, tenuti da esperti, offrono una preparazione di base su tematiche legate all’invecchiamento e alla prevenzione dei rischi. Per chi desidera saperne di più o unirsi a questa avventura di generosità, ‘Cari Nonni’ si trova in via Brandolino 19 a Rimini. I volontari rispondono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e sabato mattina. Info 0541 1787414 o www.carinonni.org.

Aldo Di Tommaso