Cari politici anche i riminesi pagano il ticket

Care signore e cari signori della politica, scusate il disturbo ma vi rubiamo solo qualche minuto. Sappiamo che tra elezioni comunali, europee e regionali c’è tanto da fare e manovrare. Poltrone che traballano, incarichi che scadono: è faticoso restare a galla, lisciare il big di turno, azzoppare gli avversari. Ma sarebbe bello che qualcuno di voi spiegasse perché l’ospedale di Rimini è l’unico a non avere ancora un robot chirurgico. I nostri medici se lo sono visti portare via: mancavano i soldi. Che brutta figura. I riminesi sono allergici alle tasse (chi non lo è) ma il ticket lo pagano, come a Ferrara e a Bologna. Non aspettiamo di scoprirlo sulla nostra pelle, come è capitato al signor Emendatori. Grazie.