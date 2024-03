Caritas: "Poche scorte per 60 bisognosi"

Ogni giorno ci sono sessanta bocche da sfamare, ma le scorte del cibo fresco sono esaurite. E’ preoccupante la situazione della Caritas cittadina di Riccione, dove negli ultimi anni caratterizzati dal Covid, anche le donazioni sono diminuite. Si confida nei benefattori e nel pranzo di beneficienza che l’anno scorso ha registrato circa 250 commensali e in altre anni punte fino a 600 partecipanti, ma a pochi giorni dall’incontro conviviale, previsto domenica nella tensostruttura della parrocchia di San Martino, sono solo una sessantina le adesioni, nonostante il prezzo del pranzo per adulti sia di 25 euro, tutto compreso. Forte l’appello a sostenere l’associazione Madonna del Mare che gestisce la Caritas cittadina. "Abbiamo bisogno di soldi, perché non ne abbiamo e dobbiamo pagare anche le utenze. Solo per due mesi di gas abbiamo speso 1400 euro, perché l’ambiente è grande e non si può stare al freddo – spiega la presidente Rosanna Pompei (in foto) –. Se va avanti così per un certo periodo dovremo chiudere. Abbiamo bisogno, non di scatolame, ma di generi alimentari freschi, come carne, pesce, verdure e olio. Purtroppo anche le donazioni ora sono limitate e intanto ogni giorno dobbiamo servire una sessantina di persone, delle quali una quarantina riccionesi".

Nives Concolino